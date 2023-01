Il Pri: "Meloni sostenga le estrazioni in Adriatico"

Come repubblicani giudichiamo positivamente gli accordi che il Presidente del Consiglio Meloni ha raggiunto con l’Algeria. Salutiamo con favore i primi mattoncini sono stati messi con le cinque intese istituzionali firmate durante la visita ufficiale del presidente del Consiglio ad Algeri, che rafforzano ulteriormente le relazioni fra i due Paesi nel campo politico, economico e culturale, sia i quattro accordi privati, inclusi i due fra Eni e Sonatrach, su idrogeno e riduzione dei gas serra. Se oggi l’Algeria è primo fornitore di gas, domani sarà il potenziale principale partner del Piano Mattei. Ben venga questo cambio di rotta da parte di Giorgia Meloni che oggi, sostenendo quanto i repubblicani sostengono da sempre, dice esattamente il contrario di quanto sosteneva dall’opposizione. Tutto questo va bene perché va nella direzione di un progetto che, sulla scorta delle visioni di Enrico Mattei, vuole trasformare il Paese in hub energetico. Tuttavia i vantaggi di un hub energetico che sia una porta sull’Europa sono indubbi ma, da soli, insufficienti. Infatti se vuole questo occorre riprendere in toto il disegno di Mattei che non si limitava ad accordi coi paesi del mediterraneo ma prima dava corso alle estrazioni nazionali. Meloni deliberi la ripresa delle estrazioni nazionali, a partire da quelle in alto Adriatico e, soprattutto, sia più coerente.

Eugenio Fusignani