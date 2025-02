Il Pri ricorda Ravaioli: "Il vero salvatore della basilica di Classe"

Durante un bombardamento tedesco su Fosso Ghiaia, nel secondo conflitto mondiale, il Comando generale alleato aveva deciso la distruzione del campanile di Classe, essendo stata segnalata in tale edificio la presenza di vedette tedesche. Il maggiore Peniakoff ottenne 24 ore per poter inviare qualcuno che si assicurasse della assenza di tedeschi nella basilica, e riferisse. Secondo una ricostruzione del Pri, "il repubblicano Guerrino Ravaioli, residente di abitante in Classe, oltrepassò la prima linea raggiungendo la Basilica. Si assicurò che in chiesa non ci fosse alcun tedesco, ma solo una ventina di sfollati. Poi i riattraversò la prima linea portando con se la notizia che valse la revoca dell’ordine del bombardamento".

E nel 30° anniversario della sua scomparsa, la Cooperativa Repubblicana ’Giancarlo Manuzzi’ e la sezione del Pri dI Classe organizzano per domani alle 18, una commemorazione pubblica, presso il Circolo Pri di Classe di via Zuccherificio nella sala a lui intitolata e vedrà gli interventi della nipote, Daniela Donati e della segretaria dell’Unione Comunale del Pri di Ravenna, Nives Raccagni.