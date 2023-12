Il Pri sceglie. Laura Beltrani

Laura Beltrami è la nuova segretaria provinciale della federazione di Ravenna del Partito Repubblicano. È stata eletta dalla direzione provinciale, dopo le dimissioni di Eugenio Fusignani, eletto segretario regionale "Ringrazio il partito per la fiducia - ha detto - intendo guidare il Pri nel solco della mozione congressuale del 2022, in continuità col percorso già tracciato dalla precedente segreteria e in un confronto costante con le segreterie comunali e, soprattutto, in stretta collaborazione con la segreteria regionale".