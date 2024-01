Il Pri sul piede di guerra. Propone Armuzzi sindaco

Terremoto nella politica cervese in vista delle elezioni amministrative di giugno. Dopo l’ufficializzazione del candidato Pd Mattia Missiroli, sostenuto da una coalizione di centrosinistra, e del candidato di centrodestra con una sua lista civica Massimo Mazzolani, restava la grande incognita legata al Pri. E ieri, in conferenza stampa, i vertici comunali e provinciali del partito hanno tirato le somme e comunicato la decisione: "Se con il candidato Mattia Missiroli non si troverà un accordo sui punti programmatici correremo da soli con Gabriele Armuzzi come candidato sindaco".

Armuzzi, attuale vicesindaco, potrebbe quindi essere il terzo candidato a correre per il ruolo di primo cittadino, pur restando dell’ala del centrosinistra. Una notizia che non sorprende: il malumore circolava già da tempo e la riprova era data proprio dalla mancata ufficializzazione di una posizione del Pri in questa corsa elettorale. Pare sia ora Mattia Missiroli ad avere sulle spalle il ‘pacchetto voti Armuzzi’ che potrebbero essere un numero tale da non escludere l’arrivo al ballottaggio. Intanto lo stesso Gabriele Armuzzi, che nel frattempo ha ripreso la tessera di Pri pur rivendicando di essere e avere agito da sempre con i valori repubblicani, ieri ha indicato alcuni dei punti sui quali la prossima legislatura dovrebbe concentrarsi: "Vogliamo dare continuità ai progetti portati avanti da questa giunta e da questo sindaco. Le saline sono le nostre radici con una storia tale da avere riflessi turistici che ancora non sappiamo. Il Parco urbano riporterà Milano Marittima alla sua identità originaria come luogo tranquillo di villeggiatura e riposo. Va rivisto il Pug (Piano urbanistico generale, ndr), ci sono troppi appartamenti che hanno fatto aumentare il costo del mattone e i giovani non possono permettersi di vivere nella nostra città. Va rivisto anche il regolamento edilizio: se un pino è problematico il cittadino non può vivere nell’angoscia burocratica se va abbattuto. Va rilanciato il forese, agevolando l’apertura di attività commerciali cosicché siano luoghi più frequentati e dunque anche più sicuri. E poi la popolazione sta invecchiando: è ora di intervenire sulla nostra casa di riposo Busignani, aumentando i posti letto. Sul fronte sicurezza occorre potenziare la polizia locale. I temi sono tanti".

Tra questi anche il porto: "Le piccole barche che devono stare in tutta l’asta del portocanale, i grandi eventi devono iniziare ad avere l’apporto economico anche dei privati e non solo del pubblico. Infine occorre privilegiare le manutenzioni e fare meno investimenti. Il nuovo lungomare di Milano Marittima, ad esempio, è bellissimo ma ha un costo di manutenzione altissimo. Iniziamo a preservare l’esistente e magari fare un investimento in meno". A chiusura, e in vista di un prossimo probabile incontro con il candidato Pd, Armuzzi conclude: "Non servono cartelli elettorali per vincere le elezioni, ma progetti".

Ilaria Bedeschi