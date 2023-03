Il primo aprile la musica nel cantiere

La costruzione che è in corso in questi giorni e la sfilata dei carri in programma il 25 aprile in diurna e il 30 in notturna hanno alcune iniziative di contorno, che animeranno la località di Casola Valsenio.

è in programma infatti la festa che si svolgerà il primo aprile nel cantiere dei carri per vedere da vicino i lavori: ci saranno assaggi, musica e sorteggio dell’ordine di sfilata del 25 aprile. Da non perdere anche il concorso fotografico "Obiettivo carri" con regolamento e modulo d’iscrizione nel sito della Pro Loco di Casola Valsenio.