Il primo Cau in città. L’apertura slitta al 22 gennaio: "Ma i medici ci sono"

Non più il 15 gennaio, ma il 22. L’apertura del primo Cau di Ravenna, il Centro di assistenza e urgenza dedicato alla presa in carico dei cosiddetti ’codici verdi e bianchi’, slitta di una settimana. Il motivo è una revisione complessiva dell’azienda sanitaria, anche in rapporto con le altre aperture in programma: nel mese di gennaio l’Ausl Romagna deve avviare ben sette Cau nel suo territorio. Quello di Ravenna, che si troverà al Cmp e quindi anche a pochi passi dal Pronto soccorso, è l’unico tra questi nella nostra provincia.

"Abbiamo formato un’équipe di medici formata da tanti professionisti che hanno già lavorato a Cervia – spiega il direttore del dipartimento di Cure primarie Mauro Marabini – e che ora si sta arricchendo di altri componenti. I medici stanno ultimando la formazione e lo stesso vale per gli infermieri, che sono stati tutti selezionati. Per quanto riguarda i locali, i lavori per prepararli ad accogliere il Cau sono praticamente terminati. Trovandoci nell’area ospedaliera inoltre è tutto più facile e anche i servizi di trasporto sono già presenti".

Il Cau di Ravenna, a pochi passi dal Pronto soccorso, sarà aperto 7 giorni su 7 per 12 ore al giorno, dalle 8 alle 20. Sarà il secondo in provincia: il primo è quello di Cervia, attivo già da diversi anni con funzioni analoghe a quelle dei Cau e ribattezzato come tale lo scorso 18 dicembre. All’interno di questi centri sono presenti medici (medici di medicina generale e della guardia medica) e infermieri ed è inoltre possibile eseguire gli esami più semplici e basilari. In questo modo l’obiettivo della Regione, che ne è promotrice, è dare assistenza ai pazienti non gravi velocemente e diminuendo anche il carico sui Pronto soccorso, che potranno concentrarsi solo sui casi più allarmanti.

"I Cau sono attivi anche nei weekend – spiega Marabini – in cui potranno svolgere l’attività certificatoria che ora spetta alla guardia medica, arrivando così a una semplificazione degli accessi e dei processi. I medici che lavoreranno al Cau del Cmp saranno oltre una dozzina che si alterneranno, non saranno a tempo pieno al Cau in quanto hanno anche altre funzioni: c’è chi è specializzando, chi ha un proprio ambulatorio come medico di medicina generale e chi sta seguendo il corso di formazione per diventare medico di medicina generale. L’esperienza al Cau è un elemento che li arricchirà, consentendo loro di avere già esperienza sul campo".

Naturalmente non mancano le polemiche, con i dubbi di professionisti e cittadini circa la reale funzionalità dei nuovi centri. "È un dialogo continuo – dice Marabini –. È oltre un anno che si tengono incontri a livello regionale, aziendale e locale su questo cambiamento".

Ora occorre aspettare meno di due settimane per l’apertura, e da lì per i primi riscontri. La speranza è che i Cau possano davvero dare una grossa mano alla sanità in affanno.

Sara Servadei