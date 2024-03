Il primo Condhotel di Marina. Nascerà sulle ceneri del Mare Pineta. Sarà pronto a inizio 2026

Sarà pronto entro l’inizio del 2026 il primo condhotel di Ravenna e sarà collocato a Marina di Ravenna nello spazio finora occupato dall’hotel Mare Pineta, una struttura che era di proprietà della Fondazione San Rocco, avviata alla fine degli anni Ottanta e chiusa dal 2015 al numero 215 di viale delle Nazioni. La rinascita avverrà con la cosiddetta formula del condhotel, regolamentato dalla legge regionale 3/2019: in sostanza un’ala dell’immobile verrà trasformata in appartamenti poi venduti sul mercato e una parte del ricavato servirà per riqualificare la parte che resterà alberghiera con un miglioramento dello standard qualitativo.

Una riqualificazione, gestita da alcuni imprenditori ravennati, che ha incontrato il favore unanime in citta visto che la variante è stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale. Il progetto verrà presentato oggi pomeriggio a Marina di Ravenna (dalle 17.30, alla Galleria Faro Arte) ed è stato messo nero su bianco da Nuovo studio e dallo studio Rossi e Zaganelli architetti.

Si tratta di un investimento dal valore di 6 milioni che insiste su un’area di circa 3mila metri quadrati lordi. Una parte dell’immobile, il 40%, verrà trasformata in appartamenti che poi saranno messi sul mercato, mentre il 60% del volume sarà occupato da appartamenti dati in locazione turistica.

"Il cantiere – spiega l’architetto Emilio Rambelli – dovrebbe partire entro l’estate e serviranno circa 18 mesi di lavoro. Naturalmente si tratterà di un edificio caratterizzato dalla massima tecnologia disponibile in fatto di sostenibilità con impianto fotovoltaico sul tetto e classe energetica massima".

La struttura vecchia è già stata demolita e la nuova realizzazione contribuirà a dotare Marina di Ravenna da un lato di maggiore ricettività in un comparto in cui c’è carenza di strutture e dall’altro di un residenziale all’avanguardia.

A breve inizierà anche la vendita dei 14 appartamenti che saranno disponibili per i clienti che decidano di acquistare. Prima della chiusura, la struttura era utilizzata anche come residenza per anziani. Un uso promiscuo che finì sotto la lente della procura di Ravenna che, dopo il suicidio di un anziano nel marzo 2015, aveva aperto un’inchiesta e disposto anche il sequestro (da settembre 2015) ma l’albergo era già stato chiuso al termine della stagione estiva.

La Fondazione San Rocco faceva capo a don Ugo Salvatori, morto nell’agosto del 2020.

Giorgio Costa