Il primo confronto tra i sei candidati. Qualche scaramuccia, poche novità. Sicurezza, il tema centrale

Chi doveva "salvare" il governo a trazione Partito democratico della città, chi lo doveva attaccare per conquistare nuovo consenso. Il confronto all’americana tra i candidati alla poltrona da sindaco di Ravenna ideato dai giovani dell’Azione Cattolica e messo in scena venerdì sera al cinema Corso ha in parte deluso le aspettative. Sarà che i due minuti massimi concessi da "Scheda Bianca?" - il nome dell’iniziativa - per risposta erano pochi, sarà forse che a segmentare gli interventi emerge più a fatica il contesto complessivo della proposta politica, sta di fatto che di idee nuove se ne sono sentite veramente poche e il candidato sindaco del centro-sinistra Alessandro Barattoni ha avuto gioco relativamente facile a rintuzzare gli attacchi. Anche se in fatto di proposte sui giovani e sull’università (ma anche in fatto di sicurezza) la "difesa" del candidato Pd ha lasciato a desiderare. E, in ogni caso, da parte di tutti i candidati è davvero mancata la sensazione che ci sia un’idea forte sul futuro di Ravenna.

Una città che, raccontata ai ragazzi, non ha mostrato smalto, stretta tra la "continuità" da una parte e il nuovo che non si sa bene cosa sia dall’altra. E se la candidata della lista civica La Pigna Veronica Verlicchi chiede di abbassare le tasse e i canoni di locazione ai commercianti che aprono nel centro storico, Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna, Lega e Popolo della Famiglia) insiste per riunire le facoltà ravennati in unico polo sfruttando l’area di casa Ghigi in via Raul Gardini mentre Giovanni Morgese (aspirante primo cittadino per la Democrazia Cristiana) propone di spostare tutto nell’area della Darsena; da parte sua Barattoni ha ammesso che la manutenzione straordinaria delle strade non basta più e occorrono interventi più profondi e se Nicola Grandi (che corre per Fratelli d’Italia, Forza Italia, Viva Ravenna) ha insistito sulla necessitò di cambiare il trasporto pubblico locale estendendo il trasporto a chiamata, da parte sua Marisa Iannucci (Ravenna in Comune, Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Partito Comunista Italiano) ha ribadito la necessità di smetterla con il consumo di suolo in una città che "non deve diventare schiava degli immobiliaristi". Quattro i macro temi toccati dalle domande dei giovani di Azione Cattolica: spazi urbani e sostenibilità, giovani e università, sicurezza urbana, lavoro e povertà. La prima domanda è stata su Ravenna città per gli universitari. Chi ha fatto la domanda aveva già anche dato la risposta, che è ’no’, e i sei candidati hanno seguito il canovaccio con Grandi che ha magnificato l’esperienza di Rovereto con un luogo di condivisione per gli universitari aperto ogni giorno dalle 9 alle 23 e Barattoni che ha ricordato che a Ravenna ci sono oltre 4.000 universitari e che il campus è in crescita, enfatizzando la realizzazione dello studentato nell’area dell’Isola San Giovanni.

La seconda domanda è stata sull’emergenza abitativa per gli studenti e più in generale per i cittadini. E qui tutti hanno parlato della necessità di una politica di investimenti pubblici per l’edilizia sociale e popolare e per calmierare i prezzi degli affitti e degli acquisti di case. La terza domanda era sui trasporti pubblici e se Marisa Iannucci ha sottolineato che bisogna potenziare il trasporto pubblico anche di sera e anche fra la città e il forese Alessandro Barattoni ha detto che in un territorio vasto come quello del comune di Ravenna (uno dei più estesi in Italia) un trasporto pubblico a tutte le ore non è sostenibile "e chi lo propone racconta balle". Sulla manutenzione della città (buche e marciapiedi) Barattoni ha detto che Ravenna ha scelto di non tagliare i servizi sociali a scapito della manutenzione, "manutenzione che però ora va fatta di più e meglio" anche perché, per Verlicchi "le strade di Ravenna sembrano quelle di Kabul"; e poi per Grandi non si possono confondere né si può barattare il welfare con la manutenzione della città.

Tutti all’attacco di Barattoni sulla sicurezza urbana (che si è difeso ricordando gli sforzi su illuminazione e videosorveglianza) con Iannucci che chiede più coesione sociale e meno vigilanza privata o esercito, mentre sull’eccessivo consumo di suolo il candidato del Partito democratico e delle altre formazioni di centro sinistra si è difeso ricordando la tutela delle pinete e l’acquisto di Ortazzo e Ortazzino.

E se sul tema della povertà Ancisi ha proposto di portare i finanziamenti del Comune per i servizi sociali al 7,5% della spesa corrente, in fatto di ambiente Iannucci ha lamentato che a Ravenna "si continua a cementificare e rigassificare" e Barattoni ha replicato chiedendo agli altri candidati se erano disposti a fare una battaglia comune per chiedere al governo di stanziare tutti i soldi necessari per la messa in sicurezza della Romagna.

Giorgio Costa