Il primo dell’anno. Rastrelliera carrelli Coop distrutta dal un incendio

Le strade sono fondamentalmente due. O il gesto vandalico di uno o più ignoti piromani. O l’incauta accensione di petardi di capodanno proprio in quel punto. Di fatto nella notte tra 31 e 1, una rastrelliera per i carrelli Coop nel parcheggio dell’Esp, è andata a fuoco. L’area è stata delimitata dalla caratteristica bandella bicolore e i danni non sono ancora stati quantificati. In ogni caso, il rogo non ha creato alcun problema al punto vendita, ieri regolarmente aperto.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto il primo dell’anno. Dalla loro relazione tecnica si attende un primo responso: se per l’incendio sia stato utilizzato un liquido infiammabili: cosa che farebbe nel caso pensare a un’azione mirata.

O se invece si sia trattato di una combustione innescata da un materiale a sua volta già a fuoco: cosa che farebbe pensare nel caso a un incauto uso di botti magari sistemati proprio sopra ai carrelli alla ricerca di una piattaforma ma con conseguente propagazione delle fiamme alle parti in plastica. In ogni caso, una volta depositata formale denuncia sull’accaduto, potrebbero rivelarsi utili alle indagini le immagini captate dalla telecamere di videosorveglianza della struttura. Per Coop, si tratta del primo rogo di questo tipo all’Esp.