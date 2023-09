Il primo evento sui Gessi Unesco

È in programma domani l’evento con cui verrà celebrato il riconoscimento a Patrimonio dell’Umanità per i Gessi dell’Emilia Romagna. Al Museo Malmerendi di via Medaglie d’Oro è previsto dalle 15 un pomeriggio dedicato al ‘Carsismo evaporitico nelle grotte dell’Appennino settentrionale’, cioè ai siti – capitanati dalla Vena del Gesso – entrati a far parte dei Patrimoni Unesco. È il primo evento pubblico dedicato al riconoscimento Unesco, che ha proiettato i gessi nel ristretto club dei siti italiani a carattere naturale Patrimonio dell’Umanità. La giornata è organizzata da Museo e Federazione speleologica Emilia Romagna in collaborazione con Wwf, Legambiente, Cai e il comitato che ha sostenuto la candidatura.

f.d.