Il primo indagato: un agricoltore del posto

Sapete quanti sono i cacciatori dell’ambito territoriale della scena del crimine? Oltre 2.000: se consociamo il dato, è per merito della pletora di indagini dell’Arma. E i fucili da caccia calibro 16 come quello usato dall’assassino? Quasi 120 tra Castel Bolognese e Solarolo: tre di proprietà di vicini della vittima tra i quali si contano ben 40 detentori di armi. Ci sono infine quasi 60 calibro 16 rubati in regione negli ultimi anni. Davvero un mare magno di dati da elaborare per arrivare a una pista sul delitto di Felice Orlando.

Il primo a essere indagato, è un giovane agricoltore dell’area (è difeso dagli avvocati Giovanni Scudellari ed Edy Guerrini). Per lui l’avviso di garanzia è questione di pochi giorni dal delitto. E nelle indagini il nostro ci finisce in ragione di un cartello non proprio tenero con le doppiette, eterogeneo insieme al quale apparteneva la vittima: "X i cacciatori - recitava la scritta a pennarello su piatto di metallo -: se mi bucate ancora le gomme metto polpette avvelenate figli di una (...)". I carabinieri non ci mettono molto a rintracciare il ragazzo il quale non sembra essere troppo contento della loro presenza sul terreno che sta coltivando. Poco dopo in caserma spiega di conoscere Felice solo di vista. E che quel cartello virulento lo ha piazzato perché l’impianto di raccolta dell’acqua, gli era stato bucato da alcuni pallini vaganti: non era la prima volta che accadeva. Ma lui non c’entra niente con l’omicidio, assicura. E a riprova, sciorina tutti i suoi spostamenti dalla mattina del 29 ottobre, giorno dell’agguato. Il lavoro nei campi, un po’ di internet, la spesa e lo svago personale. Poi un giro a Faenza, uno a Lugo e infine a casa e dormire. La mamma conferma. E in quanto a Felice, lei lo conosceva: c’erano ottimi rapporti. Gli inquirenti allora si concentrano sulle armi: la nonna ha un paio di fucili del defunto marito, tra cui un calibro 16. E il padre, lui sì cacciatore, ha diverse armi. Ma nessuna è quella usata contro la vittima. L’analisi dei tabulati fatta dai Ris, conferma: il cellulare del ragazzo non ha mai agganciato celle compatibili con il luogo del delitto nel momento in cui Felice veniva ucciso. Né le intercettazioni introducono nuovi elementi probatori a suo carico.

La prima pista investigativa a quel punto sembra scemare a favore di altri scenari scandagliati a partire dalle analisi delle telecamere dell’abitazione dove la vittima viveva con i genitori. Dalle immagini spunta l’ultimo frammento di Felice in vita: sono circa le 15.30 e nell’inquadratura c’è lui con fucile e cani. I tabulati mostrano che l’ultima chiamata è di qualche minuto oltre le 18.30: una ventina di secondi che, per l’operatore, costituiscono chiamata con risposta anche se la donna che l’aveva fatta, spiegherà di non avere sentito alcun rumore dall’altra parte.

A quel punto gli inquirenti si gettano a capofitto sulla raggiera di potenziali moventi: dalla vita lavorativa agli aspetti amorosi passando per la passione della caccia, il vizio per le slot e i ’gratta e vinci’ e gli screzi familiari. Emergono pregresse amanti, divergenze in ambito domestico e frizioni di vicinato legate all’attività venatoria. E persino il sequestro di un carico di ferro consegnato alla vittima da un suo amico. Nulla che però, almeno fin qui, possa spiegare il delitto di Felice Orlando.

a.col.