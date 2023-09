Il primo ottobre la Coppa ’Dal Pane’

Ritorna per il secondo anno consecutivo la ‘Coppa Dal Pane’. Una gara ludica e non competitiva in programma il prossimo 1 ottobre con percorso sulle colline faentine. La partenza sarà alle ore 9 da Piazza del Popolo e i partecipanti faranno tappa nelle cantine Calonga, Leone Conti e San Biagio Vecchio.

La partecipazione sarà aperta ad un massimo di venticinque equipaggi, e si potrà prendere parte alla gara con risciò, tandem, biciclette tipo ‘Graziella’ o ‘olandese’, unica peculiarità da regolamento riguarderà il fatto che i mezzi dovranno essere sprovvisti di cambio. Nessun vincolo, anzi sarà obbligatorio il travestimento. Il tema quest’anno sarà ‘Punk rockabilly romagnolo’. Durante il percorso da 19 chilometri sono previste varie prove tra cui il tiro a freccette, il canto, il ping pong, e i calci di rigore bendati. Altro ancora è previsto dagli organizzatori e sarà una sorpresa per i partecipanti. L’iscrizione alla gara avrà un costo di 35 euro, e comprende il tesseramento all’associazione, la copertura assicurativa, la partecipazione alla gara e il ristoro oltre al party conclusivo. L’associazione Dal Pane costituita in onore dell’imprenditore Valter Dal Pane ha come scopo la valorizzazione del territorio, l’ospitalità, la sinergia, l’inclusione, la creatività e l’innovazione, attraverso l’organizzazione di iniziative specifiche.