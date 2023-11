Il primo testimone: "Con quel farmaco possibile sopprimere 2.666 chili di animali"

Di Tanax, il farmaco per l’eutanasia animale, all’appello ne mancavano 16 flaconi. Che fanno 0,8 litri, che fanno poco più di 2.666 chili di carne. E se considerate che un gatto in media possa pesare 4 o 5 chili e un cane una dozzina, allora il risultato finale è di centinaia di animali domestici soppressi.

Algidi numeri dietro ai quali si celano le storie, spesso molto dolorose, di chi ha visto il proprio animale domestico scomparire dopo anni vissuti in famiglia. Ma il punto è se, per una dozzina di casi circa, quelle eutanasie fossero davvero inevitabili o se fossero invece state eseguite in maniera arbitraria. Un lungo binario sul quale ieri si è mossa la deposizione del commissario superiore della polizia locale Luca Scaglianti, primo teste dell’accusa a parlare nel processo che vede imputato il veterinario 50enne Mauro Guerra. E c’era anche lui - felpa grigia e sguardo fisso - in aula seduto tra i suoi avvocati proprio di fronte al giudice Piervittorio Farinella e a pochi metri dal pm Marilù Gattelli.

Il testimone è partito dall’avvio dell’inchiesta per arrivare a sciorinare, tra gli altri, i dati relativi al Tanax. Prima tappa, 19 agosto 2020, quando "un assistente della polizia locale fuori dal servizio va in un’isola ecologica per conferire rifiuti. Sente strani latrati e pensa a un cane in casa; si allontana, ma poi ci ripensa e torna. Trova un anziano labrador sotto a una siepe: è immobile, disteso su fianco, con il respiro affannato". E allora "contatta la sala operativa; arriva una pattuglia". Nel frattempo "capisce dal vicino che il cane si chiama Balto e che l’uomo è il custode in assenza dei proprietari". Un agente "entra nel giardino e alle 15 viene fatto intervenire il veterinario dell’Ausl". Il cane intanto beve e mangia, ma è sottopeso e disidratato.

Viene contattata la proprietaria, la direttrice del carcere; il cane risulta intestato al compagno: "Il veterinario fa presente la necessità del soccorso, lei acconsente e poco dopo arriva un agente della Penitenziaria". Alle 15.30 Balto viene "caricato per l’ambulatorio indicato". Il giorno dopo tuttavia "apprendiamo che era stata praticata l’eutanasia d’accordo con i proprietari". E di fatto tutte le verifiche su Guerra - che si ritroverà poi radiato dall’Ordine e con l’ambulatorio di Sant’Antonio sotto sequestro - sono partite in quel momento.

Del resto l’eutanasia "è consentita solo in casi stringenti", vedi pericolosità comprovata o prognosi accertata. Ecco che allora "il 6 ottobre 2020 alle 16 abbiamo eseguito un decreto di sequestro probatorio della documentazione di Balto in ambulatorio". In quel frangente viene "acquisita una ricevuta fiscale sull’eutanasia datata 18 settembre. E un documento della ditta di smaltimento carcasse del 21 settembre" nel quale figurava che "tra i 120 chili di carne portati via, c’era anche Balto".

In ambulatorio, lungo il corridoio, "c’era un congelatore con altre carcasse, quattro di cani e due di gatti: si era cioè riempito dal 21 settembre". Eppure c’era un solo documento disponibile: "una ricevuta fiscale di un solo cane". In quanto a Balto, non è stata "reperita documentazione che ne giustificasse l’eutanasia. L’ultima vaccinazione risaliva al 31 marzo 2016 e non c’erano annotazioni di malattia. Nella dichiarazione di decesso, non erano indicati luogo e motivo del decesso. Non c’era consenso informato".

La conseguenza di tutto ciò si era materializzata con un nuovo sussulto dell’inchiesta il 10 dicembre 2020, quando una perquisizione aveva interessato "l’ambulatorio, la casa di Guerra e quella della madre". Sugli spazi di lavoro, nei verbali c’erano finite valutazioni tutt’altro che lusinghiere: "In generale condizioni non idonee tra sporco, polvere, peli di animali, ragnatele, odori sgradevoli. Nella sala visite c’erano due contenitori di rifiuti pieni: in uno, un tumore mammario e una milza assieme ad aghi e scottex. In un altro, flaconcini di vaccino. Mentre quello dei rifiuti sanitari era vuoto". E poi "bisturi appoggiati sul tavolo, scatole piene di aghi usati, pedaliere incrostate. In una teca aperta c’era ketamina, un anestetico. Abbiamo trovato 500 etichette sulla filaria. Nel frigorifero c’erano 53 vaccini antirabbica scaduti e 20 di Feligen", farmaco per i gatti, "scaduti. In una borsa, c’era un sedativo scaduto da 15 anni. In corridoio deiezioni animali. Un fornello funzionava da luogo di bollitura per i ferri chirurgici: non c’era uno strumento per la sterilizzazione". E ancora "nel bagno, sul piatto doccia, c’erano due carcasse di gatti con liquidi che percolavano: non c’era documentazione sanitaria".

Nella sala radiologia "lo strumento per l’esame del sangue era ricoperto di polvere". In un garage, "all’interno di due confezioni di polistirolo annerite, c’erano 615 mila euro". E in un baule di legno "agende dal 2001 al 2019: in un appunto erano stati annotati 114 mila euro in sei mesi del 2018" a fronte di una "dichiarazione redditi di 33.510 euro". Ed eccoci arrivati al Tanax: "Abbiamo trovato tre confezioni. Ma da documentazione Ausl ne risultavano 19 ". E i restanti 16 flaconi corrispondono a "più di 2.666 chili di animali sopprimibili".

Andrea Colombari