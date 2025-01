Il principe Medoro in scena

Ravenna Teatro e Drammatico Vegetale propongono alle famiglie una fiaba in musica e ricca di immagini ispirata alle pagine di Gianni Rodari. In scena, alle 16 di oggi pomeriggio al teatro Socjale di Piangipane, Jenny Burnazzi e Andrea Carella accompagneranno il pubblico nella vicenda del principe Medoro e della sua guida, il cantastorie Zerbino, che con la sua arte oratoria e la sua empatia dimostra come la sua disabilità sia invece una caratteristica peculiare. Alla fine Medoro riuscirà a vedere la realtà nascosta dietro alle sue paure.

Lo spettacolo è indicato a bambini a partire dai 5 anni. Ingresso unico ad un prezzo di 5 euro. La biglietteria del teatro apre un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

I biglietti sono in vendita anche su ravennateatro.com