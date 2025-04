Il problema degli ascensori all’ospedale di Lugo

Nell’ospedale di Lugo c’è un reparto di Oncologia dove fortunatamente ci sono medici e personale di altissimo livello, ma purtroppo gli spazi sono troppo piccoli per la mole di pazienti che quotidianamente si reca in reparto. L’Oncologia di Lugo non è un reparto dove si viene ricoverati e si resta lì più giorni, ma un reparto dove la gente si reca a fare le terapie, le visite, le medicazioni e dopo ritorna al proprio domicilio. Si trova al secondo piano della palazzina più vecchia dell’ospedale di Lugo e per accedere vi sono le scale (tra l’altro molto ripide) e un solo ascensore (ripeto un solo ascensore per tutti e tre i piani punto prelievi, laboratorio analisi, Dermatologia, Terapia antalgica, Oncologia e Direzione sanitaria) che spesso è rotto.

Infatti il 7 aprile alle 10 era fuori servizio alle 12 era funzionante e l’8 aprile alle 15 era di nuovo guasto. Come potete immaginare le persone che affrontano questi percorsi terapeutici sono spesso molto debilitate, molte hanno notevoli difficoltà a camminare per non parlare di quelli che purtroppo sono già in sedia a rotelle. Se l’ascensore come spesso succede non è funzionante queste persone come fanno ad accedere al servizio oppure a tornare a casa? Hanno diritto ad avere un luogo di cura idoneo ci vantiamo tanto che la nostra regione è un’eccellenza nel settore sanitario abbiamo medici bravissimi e non gli vengono forniti gli spazi adeguati.

Elena Totti