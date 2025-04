"Il problema della nostra società è la solitudine"

Quali attività si organizzano a ‘La Pioppa’?

"Il lunedì si gioca a carte, il martedì si fa ginnastica, il mercoledì yoga, il giovedì è dedicato agli eventi culturali, il venerdì si gioca a tombola, il sabato e la domenica sono liberi per chi vuole utilizzare la sala. Una volta al mese prepariamo il pranzo della domenica. Le nostre specialità sono a base di pesce, perché difficilmente gli anziani lo cucinano da soli. Se non riescono a venire al centro, lo portiamo anche a casa. Per la Segavecchia, i genitori chiedono il locale per preparare insieme i costumi della sfilata. A Natale prepariamo i biscotti con la scuola. C’è una biblioteca con quasi tremila libri di narrativa, ma funziona di più la libreria all’esterno, con il prestito sulla fiducia. Gli accompagnamenti, poi, sono un servizio straordinario: pensate a chi è anziano, solo, con difficoltà a camminare e deve fare visite mediche o andare da qualche parte. Tutti i giorni, i nostri volontari, con due mezzi attrezzati, organizzano i trasporti su appuntamento. Forniamo anche degli ausili per la deambulazione che ci sono stati donati: carrozzine, deambulatori, bastoni a tre piedi".

Quando lavorate insieme, state bene?

"Sì, stiamo bene, siamo un bel gruppo molto affiatato, si lavora con passione, impegno e generosità. Vorremmo creare una continuità del servizio alla comunità, con l’impegno di nuove generazioni di volontari".

Classe quinta scuola primaria ‘Maria Bartolotti’ di Savarna

Insegnante Maria Cristina Bernabei