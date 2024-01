Il problemi della raccolta rifiuti a Piangipane

Vi invìo le foto che evidenziano il degrado creato da gente di passaggio che, vedendo innumerevoli bidoni pronti per essere vuotati il giovedì mattina (sacco misto indifferenziato), vedono di buon grado lasciare il loro pattume non immaginando il danno arrecato a noi condomini ignari e ligii alle regole del buon viveve. Poi, dopo il danno, la beffa, gli incaricati alla raccolta, si rifiutano, a volte, di raccogliere i sacchetti, per altro ben chiusi e sigillati, non contenuti nei contenitori perchè, solo quest’ultimi, sono tenuti a ritirare. Io capisco le regole, ed è giusto anche, per chi lavora, rispettarle, ma capisco che c’è anche il buon senso, credo che il dipendente abbia perso più tempo a scrivere gli adesivi poi affissi sui sacchetti, che non a caricarli sul mezzo. La mia domanda adesso è: "...e questa monnezza, adesso, chi la raccoglie?"

Un abitante di via Rubboli,

a Piangipane