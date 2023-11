Il processo Guerra. Dibattimento al via, ma lui non c’è. Sentenza a fine inverno

Tanti lo aspettavano, lui non c’era. Il 50enne Mauro Guerra probabilmente era impegnato in qualche visita a domicilio dato che il suo ambulatorio di Sant’Antonio il 29 settembre scorso è stato sequestrato. Per lui, fuori, nell’aiuola spartitraffico del viale del tribunale, c’erano oltre 200 sostenitori a invocarne a gran voce il nome.

Un clima decisamente effervescente quello che ieri mattina ha caratterizzato davanti al giudice Piervittorio Farinella l’apertura del dibattimento nell’ambito del processo che vede il 50enne, difeso dall’avvocato Carmelo Marcello, imputato per vari reati tra cui maltrattamento e uccisione di animali, detenzione illegale di farmaci, falsificazione di libretti sanitari.

Il giudice, dopo avere confermato la costituzione di parte civile di cinque associazioni a tutela degli animali (tra gli avvocati figurano i ravennati Mauro Faccani e Barbara Liverani) e averne escluse un paio per tardività della domanda, ha riunito il fascicolo a quello di un altro indagato nel medesimo procedimento (è difeso dall’avvocato Eleonora Sgrò). E, dopo essersi pronunciato sulla lista testi delle parti compresa quella del pm Marilù Gattelli, ha stilato un programma di udienze da fine novembre a inizio febbraio. La sentenza è dunque destinata ad affacciarsi non prima di fine inverno. Nel frattempo Guerra dovrà cimentarsi anche su altri due fronti: il ricorso per chiedere il dissequestro del suo ambulatorio. E il ricorso per chiedere l’annullamento della sua radiazione. Nel primo caso il provvedimento, applicato dalla polizia locale, era scattato in ragione della decisione del riesame di dare seguito a quanto già deciso dalla Cassazione nel novembre 2021: in quell’occasione la Suprema Corte aveva annullato l’ordinanza di dissequestro dell’ambulatorio di via Pile decisa a Ravenna da un precedente riesame del 26 maggio 2021.

Nel secondo fronte - già impugnato e per questo non esecutivo -, era stato il suo Ordine, sulla base delle indagini della procura, a ritenere che Guerra avesse tenuto comportamenti incompatibili con la professione. L’imputato ha sempre insistito per la correttezza del suo operato tanto da chiedere lui stesso di essere processato.

