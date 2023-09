Il prof. Balzani analizza Baracca

Oggi alle 18 nel Cortile della Rocca di Lugo, il prof. Roberto Balzani terrà una lectio su “La memoria del bronzo. La figura di Francesco Baracca tra mito e contemporaneità”. Lo storico, docente all’Università di Bologna, presidente dello Sma (Sistema Museale d’Ateneo) e responsabile scientifico dell’Archivio Storico dell’Ateneo, già sindaco di Forlì e presidente dell’Istituto dei Beni Culturali, propone una riflessione sulla figura dell’aviatore lughese che si è trasformata in elemento identitario per la città. Una memoria lunga e duratura che ha saputo rinnovarsi. Il prof. Balzani indagherà questi spunti in un appuntamento che sarà introdotto dal sindaco Davide Ranalli e dall’assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori.