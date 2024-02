Il prof Paolo Pileri tratterà il tema del consumo del suolo

Appuntamento oggi alle 16, presso Officine del Sale di Cervia, con il Professore ordinario di pianificazione territoriale e ambientale Politecnico di Milano Paolo Pileri molto noto in Italia e all’estero per la sua produzione scientifica e per le sue capacità divulgative. Tema dell’incontro il problema del consumo del suolo, nei suoi aspetti gravemente negativi , e degli eventuali ed urgenti possibili rimedi anche a seguito dei fatti relativi all’alluvione dello scorso maggio che ha colpito gran parte della Romagna.