Il prof. Sesta:: "Risarcimenti, ecco cosa fare"

Chi risarcisce i danni causati dagli alberi caduti? Il professor Michele Sesta, avvocato e professore emerito dell’Università di Bologna, chiarisce: "Il principio generale è che risponde dei danni il proprietario dell’albero caduto, perché è un danno occasionato da cose in custodia. Quindi il principio generale è sempre che il proprietario risponde: se cade la tegola dal tetto perché c’è vento, il proprietario risponde. Se il proprietario è un privato, risponde lui. Se invece – prosegue – l’albero si trova in area pubblica, il responsabile è il Comune o, nel caso di strade statali, l’Anas". Non basta invocare il maltempo: "Il caso fortuito deve essere un evento assolutamente straordinario. In circostanze come quelle verificatesi qui, che restano prevedibili, la responsabilità permane". Non solo auto: gli alberi caduti hanno danneggiato anche case e strutture: il principio legale è lo stesso". Cosa fare quindi per avere il risarcimento dei danni? "Chi ha subìto danni deve documentare l’accaduto. Occorre raccogliere prove: fotografie, testimonianze, verbali dei vigili del fuoco, per dimostrare la dinamica e l’entità del danno – spiega l’avvocato Sesta –. Successivamente bisogna inoltrare al proprietario privato, oppure al Comune – se l’albero è di sua pertinenza – una richiesta di risarcimento, descrivendo l’evento e indicando i danni, almeno per sommi capi. La stima precisa potrà arrivare in un secondo momento". E sui tempi? "In teoria il risarcimento dovrebbe essere immediato, ma in pratica i Comuni svolgono accertamenti. Un aspetto rilevante è quello delle assicurazioni: il Comune, come ogni proprietario, può avere una polizza che copra questi eventi. Tuttavia il cittadino non può rivolgersi direttamente all’assicurazione dell’ente. Il responsabile resta sempre il Comune, che potrà poi farsi rimborsare dalla propria compagnia".

Ottavia Firmani