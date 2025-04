Il professor Postiglione e l’arte di ragionare

L’Università ’Giovanna Bosi Maramotti’ per la formazione permanente degli adulti organizza per oggi, alle 15.30, presso il Mar, una conferenza sul tema: ’L’arte di ragionare’. Retorica, dialettica ed etica comunicativa nei discorsi di (quasi) ogni giorno. Relatore sarà il prof. Francesco Postiglione, dirigente scolastico e studioso. La conferenza vuole approfondire gli strumenti che si ritengono essenziali per le argomentazioni e lo sviluppo di discussioni che Habermas definirebbe "razionali", quindi retorica dialettica ed etica comunicativa, Tutte discipline approfondite da illustri filosofi nel corso dei secoli. Per contraltare, ci sarà il consueto momento di confronto con l’attualità di questi giorni e l’emergenza del livello di dibattito pubblico che si svolge nel nostro paese e anche oramai in molti altri paesi.