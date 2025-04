Il professore sotto choc: "Il migliore dei miei allievi. Sono distrutto dal dolore"

"Ogni professore, ogni insegnante ha nella sua vita scolastica uno studente che considera il migliore. E Alessandro per me era il migliore dei miei allievi. Io sono in lutto, provo un immenso dolore per questo barbaro assassinio. Era un ragazzo intelligente, sensibile, curioso di tutto. Perché io così considero i miei allievi, per me sono sempre ragazzi", Augusto Fuschini, 65 anni, è stato per una vita professore. Fino all’altro giorno, è andato in pensione il 10 settembre del 2024. È entrato di ruolo al Copernico di Ferrara nel 2001, la sua prima lezione subito dopo aver conseguito la laurea.

Via Ferrozzi, San Biagio d’Argenta. Abita nella prima casa lungo la strada con la moglie, dall’altro lato la sua anziana madre. Che sta assistendo. "Ha 101 anni, sono qui per lei", dice, poggiato al cancelletto di ferro. E’ quasi mezzogiorno. "Era un ragazzo speciale, leggeva già alle superiori La Fisica di Feynman. Volumi che in genere vengono studiati solo all’università, lui apprendeva senza difficoltà. Conosceva la matematica a livello avanzato. Era molto più avanti rispetto ai suoi coetanei, faceva domande che riuscivano a mettermi in difficoltà. No, non riesco a credere che sia stato ucciso così, provo sconcerto, immenso dolore per questo barbaro assassinio. Mi sento in lutto, sono pietrificato dal dolore". Fuschini è laureato in fisica, insegnava al liceo d’Argenta matematica e fisica. "il mio primo amore", svela. Mentre sfoglia il manuale, quel testo che faceva studiare ai suoi allievi. Un altro salto nel passato, l’esame di maturità di Alessandro. Lui era commissario interno nella commissione d’esame. "C’era lo scritto di italiano, quello di matematica. Fece l’esame benissimo, prese il massimo dei voti. Non ricordo qual era l’argomento, il titolo del tema. E’ passato tanti tempo, sono trascorsi vent’anni. Ma non posso dimenticare la sua bella prova, l’energia che metteva negli studi".

Augusto Fuschini è quello che viene chiamato ’il professore’. Sua madre e sua padre maestri elementari, maestra anche sua sorella. "Io sono un po’ l’eccezione della famiglia", dice. Non solo la matematica e la fisica. "In genere – riprende – gli studenti che amano i numeri, i sistemi non sono tanto portati per le materie letterarie, per la filosofia. Alessandro invece eccelleva in tutto, era dotato di un profondo eclettismo. Era meraviglioso assistere, uso a ragione questo termine, ai dialoghi tra il mio allievo e il professor Girolamo De Michele, che in quegli anni insegnava qui ad Argenta storia e filosofia. Era bello sentirli parlare, erano due eclettici. No, non posso credere che questa mente così brillante, questo ragazzo, un fiore all’occhiello della nostra scuola, non ci sia più". Un’ex allieva, una ragazza che in quegli anni studiava negli stessi banchi con Alessandro, ha chiamato il prof. Piangeva.