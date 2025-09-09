Nella stanza di un santo
Massimo Pandolfi
Nella stanza di un santo
Ravenna
CronacaIl Progetto Hamelin a Matera
9 set 2025
ANNAMARIA CORRADO
Cronaca
Il Progetto Hamelin a Matera

L’opera teatrale e cinematografica del Teatro delle Albe trasforma la città dei sassi in un set a cielo aperto

Un laboratorio del progetto

Un laboratorio del progetto

Per approfondire:

Progetto Hamelin è un’opera teatrale e cinematografica corale che, fino a domani, trasformerà la città di Matera in un set a cielo aperto. La tappa lucana (presentata venerdì alla stampa), rappresenta l’inizio di un percorso triennale che attraverserà l’Italia – da Nord a Sud – con spettacoli, riprese cinematografiche, incontri pubblici, una pubblicazione illustrata e quattro convegni nazionali. Il progetto prende ispirazione dalla fiaba del Pifferaio per porre al centro la relazione tra infanzia e potere, interrogando la nostra capacità di ascoltare chi non ha voce. Il tutto è promosso da Ravenna Teatro / Teatro delle Albe e IAC – Centro Arti Integrate con il supporto, tra gli altri, della coop Il Sicomoro. A Matera, oltre 200 bambini e ragazzi provenienti da Basilicata, Emilia-Romagna e Lazio saranno protagonisti di azioni performative e riprese cinematografiche che coinvolgeranno l’intera città. Cortei, cori, slogan e scene improvvise prenderanno vita tra i Sassi e gli spazi più iconici, trasformando i passanti in spettatori inconsapevoli e, talvolta, in protagonisti.

Ogni giornata sarà aperta e chiusa da una “preghiera laica”: testi originali scritti da artisti, insegnanti e poeti – tra cui Mariangela Gualtieri, Thomas Emmenegger, Franco Lorenzoni, Marco Martinelli ed Ermanna Montanari – e diffusi negli spazi pubblici come invito a fermarsi, ascoltare, prendersi tempo.

TeatroCinema