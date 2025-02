Il progetto ’In cerca di guai’. Vincitore di ’Città che legge’

La Biblioteca Classense di Ravenna si conferma punto di riferimento per la promozione della lettura, guidando il progetto “In cerca di guai: lettura, linguaggi, pratiche per dare valore sociale alla lettura”, vincitore del bando “Città che legge 2023” del Centro per il Libro e la Lettura. Con un finanziamento di 70mila euro, l’iniziativa coinvolge enti pubblici e associazioni per rendere la lettura uno strumento di inclusione e crescita sociale, con particolare attenzione ai giovani adulti.

Il progetto, sviluppato nell’ambito del Patto per la lettura della provincia di Ravenna, vede la partecipazione dei Comuni di Faenza e Lugo, con le rispettive biblioteche Manfrediana e Trisi, dell’Unità Operativa Qualificazione e Politiche Giovanili del Comune di Ravenna, e delle associazioni Onnivoro, Asja Lacis e dell’Istituto Comprensivo “Manara Valgimigli” di Mezzano.

"Ravenna continua a investire nella lettura come strumento di crescita e inclusione sociale", sottolinea il sindaco facente funzioni Fabio Sbaraglia. Anche Faenza e Lugo confermano il loro impegno, con l’assessore Massimo Isola che evidenzia l’importanza della “peer education” e delle letture a domicilio per coinvolgere le fasce più fragili, mentre l’assessore Gianmarco Rossato di Lugo ribadisce il valore della rete bibliotecaria per la crescita culturale del territorio.

Le attività, previste per il 2025, comprendono percorsi formativi per insegnanti ed educatori, un servizio di letture a domicilio per anziani e persone con difficoltà motorie, e un programma di promozione della lettura ad alta voce per giovani adulti. Particolarmente rilevante è la scuola di narrazioni Invèl, curata da Matteo Cavezzali, che offre corsi di scrittura, sceneggiatura e drammaturgia, con eventi ospitati a Ravenna, Lugo e Faenza. Inoltre, il progetto prevede il coinvolgimento attivo delle comunità locali attraverso incontri pubblici, dibattiti letterari e la partecipazione di autori di fama nazionale.

Tra gli appuntamenti di spicco, gli incontri con Nicola Lagioia in collaborazione con Ravenna Teatro, in preparazione dello spettacolo “La Ferocia”, e la rassegna di incontri con autori come Andrea Pennacchi, Vittorio Lingiardi, Silvia Pareschi e Riccardo Falcinelli. Questi eventi rappresentano occasioni preziose per approfondire tematiche letterarie e sociali, offrendo spunti di riflessione e confronto ai partecipanti.

Il progetto si affianca alle già consolidate attività delle biblioteche partner, tra cui la promozione della lettura precoce in famiglia, incontri con le scuole e il potenziamento dei libri accessibili. Un’ulteriore conferma dell’impegno della città è il recente riconoscimento di “Città che legge” per il triennio 2024-2026, attestando Ravenna come un centro di eccellenza nella diffusione della cultura e della lettura. La collaborazione tra istituzioni e associazioni locali, inoltre, favorisce un approccio inclusivo e innovativo alla lettura, rendendola un’attività condivisa e partecipativa per tutti i cittadini.