Il ’Progetto ITALIAE’ parte da Faenza

Si terrà a Faenza la prima tappa del tour per il ’Progetto ITALIAE’ del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con tappe in tutta Italia. Obiettivo: promuovere la web app ’Amministrazione trasparente per il cittadino’, che offre a tutti l’accesso a 2 milioni di dati di oltre 8.350 enti pubblici con 20 indicatori in quattro aree: Bilancio, Personale, Servizi erogati e Patrimonio immobiliare. L’evento si terrà oggi alle 16 nella Sala del consiglio di Faenza.