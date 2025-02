Il progetto ’Liberi dalle mafie’. Promuovere la legalità a scuola

Spesso nel mondo si fa riferimento all’Italia con una sfilza di stereotipi: pizza, pasta, mandolino e mafia… ma che cos’è la mafia? E perché è così potente? Il progetto ’Liberi dalle mafie’ dell’Associazione Pereira si occupa proprio di rispondere a queste domande, attraverso una serie di incontri avvenuti nella nostra scuola durante l’autunno scorso. La mafia è un’organizzazione di base criminale che può agire sia nell’economia che nella politica di uno Stato. In Italia esistono diverse organizzazioni di questo tipo che sono nate nel Meridione: Cosa Nostra in Sicilia, ‘Ndrangheta in Calabria, Camorra in Campania e Sacra Corona Unita in Puglia.

Il suo obiettivo principale è accumulare soldi e potere. Agisce prevalentemente nei canali che le consentono di fare soldi subito evitando le vie legali e l’etica. Nello specifico gestisce il traffico internazionale di droghe, esseri umani, prostituzione, armi, oggetti rubati; praticano l’usura, entrano negli appalti pubblici per incassare denaro dello Stato e riciclano denaro sporco. Un’altra attività molto preoccupante a livello ambientale è lo smaltimento abusivo dei rifiuti tossici sotto campi coltivati, in cave, in discariche abusive, su navi fatte poi affondare al largo delle coste. Grazie a tutte queste attività illecite, le mafie guadagnano circa 85 miliardi di euro all’anno.

La mafia più potente anche a livello internazionale è la ‘Ndrangheta, che è presente su tutto il territorio italiano. Anche nella nostra regione, l’Emilia-Romagna, sono presenti oltre undici gruppi mafiosi diversi: nel 2018 si è concluso il processo Aemilia, il più grande processo di ‘ndragheta del Nord Italia.

Oggi la mafia cerca il meno possibile di attirare l’attenzione e la violenza viene dunque usata come ultima risorsa. Il mafioso di oggi non ha più la coppola in testa e la lupara a tracolla, ma spesso veste i panni dell’imprenditore. Ottiene il consenso sociale tramite due fattori principali: la paura e la mancanza di alternativa. In luoghi dove non c’è lavoro o mancano i servizi dello Stato, la mafia affascina soprattutto i giovani. Il giudice Paolo Borsellino diceva: "Se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo". Un aspetto cruciale emerso, infatti, è che la mafia non è solo una questione di criminalità, ma anche di mentalità. La lotta contro di essa inizia da un cambiamento culturale: dobbiamo imparare a rispettare la legge, sostenere chi denuncia e promuovere una società basata sulla giustizia e sulla solidarietà.

Classi 3^ A e 3^ DScuola media ‘Guido Novello’Prof Rossana Ballestrazzie Caterina Sansoni