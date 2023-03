Il progetto Motor Arena si sta delineando

Si è ormai entrati nel conto alla rovescia in vista dello sblocco del progetto per la Motor Arena e lo shopping park che dovrebbero sorgere dove ora giace abbandonato il cantiere delle ex-Perle, nella parte nord del territorio comunale, non lontano dall’autostrada. La data messa nel mirino per aprire al pubblico la Motor Arena e lo shopping park da 20mila quadrati che dovrebbe circondarla sono fissate alla primavera del 2024: mancherebbe dunque un anno all’ipotetico taglio del nastro. La Motor Arena vera e propria – una sorta di vetrina delle realtà del motorsport e del comparto dell’automotive faentino e imolese, ma più in generale emiliano-romagnolo – occuperebbe circa il 10% della superficie complessiva dell’area che sorgerà in via Marco Polo (è questo il nome della via che condurrà al centro commerciale), che per il resto sarebbe destinata a shopping park: qui troverebbero posto circa 40 tra punti vendita, bar e ristoranti. Normalmente attività come queste inaugurano in due finestre temporali ben precise: quella di dicembre – quando i consumi sono normalmente più elevati – o quella primaverile, sfruttando l’onda lunga dell’estate e della maggiore propensione degli italiani a spostarsi. Il solo pubblico faentino e imolese non sarebbe infatti sufficiente per una struttura come quella che dovrebbe prendere il posto delle Perle: il suo bacino di pubblico dovrebbe abbracciare un’area capace di comprendere sia Bologna che l’intera Romagna.

Per poter inaugurare nella primavera del 2024 i lavori dovrebbero partire orientativamente prima della partenza dell’estate: i tempi stringono, insomma. In queste settimane l’impresa regista del progetto si sta procacciando soggetti interessati a entrare a far parte dello shopping park: "le gare d’appalto stanno procedendo", spiega il vicesindaco Andrea Fabbri. "Questo è quel che ci è stato detto in occasione del nostro ultimo contatto. So di realtà aziendali emiliano-romagnole che hanno manifestato il loro interesse per il progetto".

La Motor Arena è dunque una certezza? Non è scontato che l’azienda che si sta occupando di assemblare i soggetti interessati a dare vita allo shopping park riesca nella sua impresa. "Pensiamo che ci riuscirà", dice il vicesindaco Andrea Fabbri, "ma non possiamo ancora dare nulla per scontato". Al punto che il Comune, intenzionato a vedere comunque la Motor Arena sorgere a Faenza, non esclude che questa possa prendere vita da sola – non circondata da uno shopping park, dunque – in un’altra parte della città. "E’ una delle ipotesi alternative", precisa Andrea Fabbri, "per ora remote, ma che non possiamo ancora escludere".

Filippo Donati