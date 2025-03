Il progetto per i pazienti cronici. Cure, esami ma anche socialità. L’infermiere che cura a 360 gradi

L’infermiere di famiglia e di comunità non si preoccupa solo del fatto che il paziente debba fare un esame di controllo, ma anche di capire come ci andrà, se ha capito dove deve andare, se c’è qualcuno che lo accompagna. Non solo gli aspetti clinici, ma anche la solitudine, l’inserimento sociale". Restare in salute il più possibile: un obiettivo non solo dei pazienti, ma anche dell’Ausl Romagna. Che ai progetti legati agli stili di vita affianca da qualche tempo l’infermiere di famiglia e di comunità: una figura nuova che va oltre l’assistenza domiciliare in senso classico, e affianca il paziente per aiutarlo a gestire le patologie di cui soffre. Viene attivato dai servizi sanitari o dal medico di base soprattutto per coloro che soffrono per più condizioni croniche, quali la broncopneumatia cronica ostruttiva, il diabete di tipo 2 e lo scompenso cardiaco cronico, che "da sole costituiscono circa il 75% delle cronicità – spiega Luca Gelati, direttore assistenziale di Ausl Romagna –. In questi casi l’infermiere di famiglia e di comunità cerca di innestare sani e corretti stili di vita nel paziente facendo in modo che si sottoponga agli esami di controllo per evitare una riacutizzazione che lo porterebbe a dover usufruire di Pronto soccorso e ricovero. Mantenendo le persone in salute possono vivere meglio nelle loro case. Anche la tecnologia aiuta: oggi tanti esami che un tempo si potevano fare solo in ospedale si possono eseguire a domicilio, sempre grazie all’infermiere: elettrocardiogramma, retinografia e perfino le radiografie, che la provincia di Ravenna è stata uno dei primi territori a portare nelle case".

Il progetto dell’infermiere di famiglia e di comunità è partito nel 2022 e sarà completato nel 2026. In tutta la Romagna a regime saranno 119 gli infermieri coinvolti. Nel Ravennate i primi a partire sono stati i territori di Voltana e Marina di Ravenna. A Mezzano sono operativi 3 operatori sui 4 previsti, a Sant’Alberto è 1, a San Pietro in Vincoli e Roncalceci sono 4 su 4, a Castiglione di Ravenna 2 sui 3 previsti, a Cervia 2 su 9, a Russi 2 su 4 e nelle Case della comunità del mare sono 6 su 6. L’obiettivo è la centrale per l’accesso alle cure mediche non urgenti, che in futuro sarà contattabile al numero 116117. "L’Ausl ha fatto un’indagine qualitativa chiedendo ai cittadini se la figura dell’infermiere di famiglia e di comunità sia gradita, e il risultato è che lo è molto – prosegue Gelati – perché sentono di avere vicino un professionista che si fa garante delle loro esigenze. Ma noi abbiamo anche in corso progetti di ricerca per capire se nei territori in cui sono presenti ci sono anche meno ricoveri, meno accessi a Pronto soccorso e Cau, meno riacutizzazioni".

La dote più importante per l’infermiere di famiglia e di comunità è l’empatia: "È bravo chi riesce a costruire un percorso per il paziente, rapportandosi anche con i servizi del territorio – aggiunge Gelati –. E prendendo in carico la persona, e non la patologia".

Sara Servadei