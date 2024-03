Il progetto per la riqualificazione. Telecamere e bus, lotta al degrado

La valorizzazione di piazza Baracca fa passi avanti. Una serie di azioni contro il degrado, trasferimento del chiosco di piadina, videosorveglianza potenziata, arredo urbano. Ma non solo, anche mobilità dei turisti. "Si conclude un percorso iniziato un anno e mezzo fa". Così commenta Eugenio Fusignani, vicesindaco e assessore alla sicurezza. Centrale, si può dire, la disponibilità a trasferirsi di Gabriele Folletti, titolare del chiosco di piadina che ha chiuso e riaprirà in piazza Bernini. "Abbiamo deciso insieme, rientra tra le attività finalizzate a rivitalizzare la piazza per farne una porta di ingresso degna di Ravenna" dice Annagiulia Randi, assessora allo Sviluppo economico e attività produttive. Anche se, come aggiunge Fusignani, "la responsabilità del degrado non è il chiosco in sé, anzi le attività servono a evitarlo, ma purtroppo quando era chiuso incentivava comportamenti sbagliati".

"Visto che ce lo hanno chiesto, siamo stati ben lieti di agevolare lo spostamento – afferma Folletti –. Rimanere lì a lavorare era pericoloso, non mi sentivo tutelato".

Fusignani anticipa anche la sostituzione della telecamera a lato del parcheggio con una in grado di riprendere un campo visivo più ampio. Randi ribadisce la valorizzazione del camminamento da Santa Maria del Torrione a piazza Baracca, quasi 100mila euro di investimento tra Regione e Comune, "con eventi e un arredo urbano in grado di proporre opere d’arte, che potrebbe essere finanziato con il progetto Europa Creativa". Soprattutto è necessario un alleggerimento del traffico. La svolta, infatti, si avrà con una nuova organizzazione della mobilità, argomento che l’amministrazione comunale sta affrontando con le associazioni di categoria. "Per ora – dichiarano gli assessori a Mobilità e Turismo Gianandrea Baroncini e Giacomo Costantini – i pullman turistici continueranno a transitare in piazza Baracca per fare scendere i passeggeri disabili o con problemi di deambulazione. Ma l’obbiettivo è utilizzare piazza della Resistenza con i visitatori che percorrono il camminamento lungo le mura alle spalle di via Cura per raggiungere il centro oppure con trenini per i disabili". Il parcheggio in piazzale Aldo Moro alla Darsena resta destinato ai croceristi.

Una delle proposte avanzate dalla Cna e dal gruppo delle guide turistiche associate guarda ai trenini turistici in uso nelle località di Cervia e Milano Marittima. Per il responsabile comunale, Andrea Alessi, "vanno potenziati i servizi, in altre città si fanno sperimentazioni e non è più procrastinabile la presentazione di un bando pubblico per selezionare l’impresa di trasporto. In territori vicini esistono già esempi di successo sui quali chiediamo di confrontarci per cercare di mutuarli anche per Ravenna".

Maria Vittoria Venturelli