Il progetto Unibo su produzione di bottarga di cefalo del delta Po

Arrivare a produrre, nel delta Po, l’ingrediente principe di vari piatti rinomati della tradizione italiana, ovverosia la bottarga di cefalo (muggine), con un’aggiunta speciale come i sali di Cervia e delle valli di Comacchio, dando valore alla pesca vallivasempre più minacciata da criticità produttive e rese basse (mediamente solo poche decine di chili a ettaro).

Di questo progetto del dipartimento di Scienze mediche veterinarie dell’Alma Mater a Cesenatico si è parlato ieri nella ex valle Smarlacca, nel Ravennate, presso l’allevamento ittico biologico di Luigi Ballarin, in occasione della 28esima edizione di Cancelli Aperti, promossa da Confagricoltura Ravenna, incentrata quest’anno sulla vallicoltura: una pratica antica che contribuendo alla conservazione degli ecosistemi delle zone umide, in linea con la strategia UE sulla Biodiversità per il 2030, si focalizza su specie come branzini, orate e cefali, integrando l’istinto naturale dei pesci di migrare tra mare e acque interne e generando un prodotto di pregio. Ha partecipato l’eurodeputata Elisabetta Gualmini.

"L’obiettivo è validare protocolli produttivi per la trasformazione del muggine di valle del Delta emiliano-romagnolo con lo scopo di massimizzare la qualità nonché il valore commerciale dei prodotti finali, bottarga e alimenti trasformati quali il filetto di cefalo affumicato. E lo vogliamo fare migliorando alcune tecniche di allevamento e di processo utilizzando anche un’altra eccellenza tipica: i sali del Delta Po, di Cervia e delle valli di Comacchio" spiega Oliviero Mordenti, docente in acquacoltura dell’Unibo e responsabile scientifico del progetto, sottolineando come attualmente molte aziende italiane abbiano avviato questa attività importando ovaie da altri paesi, prevalentemente Nord Africa, ottenendo un prodotto di qualità inferiore. Il cefalo è un pesce simbolo delle valli emiliano-romagnoleove vive a densità molto basse, alimentandosi di crostacei e pesce azzurro presenti in modo naturale nel bacino, che conferiscono al mugilide caratteristiche organolettiche e sensoriali peculiari".