Il programma di oggi. Si entra nel clou

Ieri in piazza Garibaldi c’è stata la cerimonia dell’Anello della 580esima edizione dello Sposalizio del Mare, con lo scambio dei doni con la città ospite Cortina d’Ampezzo. Molto applaudita la preview del corteo storico, con la partecipazione degli attori Maria Pia Timo e Vito nei panni della Dama dell’Anello e del Podestà. Nell’occasione, inoltre, è stato consegnato all’evento il premio internazionale Leonardo ’The Immortal Light’.

Oggi si entra nel clou. La mattina alle 10 in piazzale dei Salinari è in programma il trofeo dell’Anello, torneo di tiro con l’arco. Alle 10.30 dalla torre San Michele partirà la passeggiata ’Mare e pesca’. Alle 16 in piazza Garibaldi esibizione degli sbandieratori del Palio di Faenza e alle 16.30 l’arcivescovo Ghizzoni benedirà l’anello. Il corteo per il porto partirà alle 17.15 e alle 18 avverrà l’imbarco per l’uscita in mare, dove si rinnoverà la tradizione del lancio dell’anello. Chiuderà la giornata la Cuccagna sull’acqua, alle 21 nel porto canale.