Il progresso avanza inesorabile. L’analisi di ’Angelo della storia’

‘Angelo della storia, creazione di Sotterraneo’, andrà in scena al Teatro Alighieri da oggi a sabato alle 21 e il 6 aprile alle 15.30 nell’ambito de La Stagione dei Teatri.

Lo spettacolo trae spunto dall’ultimo lavoro di Walter Benjamin, in cui il filosofo descrive un angelo che vola con lo sguardo rivolto al passato, dando le spalle al futuro: le macerie di edifici e ideologie si accumulano davanti ai suoi occhi. L’angelo vorrebbe fermarsi a ricomporre i detriti, ma una tempesta gonfia le sue ali e lo trascina inesorabilmente in avanti: per quanto tenti di resistere alla tempesta, non potrà fermarsi e intervenire. Metafora del progresso che avanza, lo spettacolo assembla aneddoti storici di secoli e geografie differenti, gesti che raccontano le contraddizioni di intere epoche portando a riflettere sui paradossi che queste suscitano.

Ideazione e regia sono di Sara Bonaventura, Claudio Cirri e Daniele Villa; in scena Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Lorenza Guerrini, Daniele Pennati e Giulio Santolini.

In occasione dello spettacolo sarà attivo il servizio In viaggio verso il teatro, che copre i comuni di Alfonsine e di Voltana, oltre alle circoscrizioni Nord, Sud e i lidi del comune di Ravenna con un servizio di trasporto gratuito che accompagna il pubblico in sala e lo riaccompagna a casa al termine dello spettacolo. A bordo, esperti ed esperte racconteranno curiosità legate al titolo scelto.

Domani alle 18, la compagnia incontra il pubblico nella sala Corelli del Teatro Alighieri in dialogo con il giornalista Nicola Arrigoni.

Per tutte le giornate sono inoltre disponibili biglietti gratuiti per universitarie e universitari grazie alla collaborazione con Fondazione Flaminia.

I biglietti sono in vendita presso il teatro Alighieri; telefonicamente con carta di credito o Satispay; su ravennateatro.com; presso le agenzie de La Cassa di Ravenna Spa e Iat Ravenna. Il servizio di prevendita comporta la maggiorazione del 10% sul prezzo del biglietto.

