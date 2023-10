Il Pronto Soccorso cambia volto: "Ampliamento e spazi funzionali"

Il Pronto Soccorso di Lugo cambia volto. L’inaugurazione, avvenuta ieri, degli spazi che hanno portato il reparto ad aumentare la superficie di 400 metri quadrati e a dotarsi di nuovi ambulatori, si inserisce nel piano degli interventi rivolti ai 7 pronto soccorso distribuiti sul territorio della Romagna. "A Faenza il Pronto Soccorso è già stato risanato – ha spiegato il direttore generale dell’Ausl Romagna, Tiziano Carradori –. A Ravenna sono in corso i lavori mentre a Rimini, Cesena e Forli sono già stati effettuati gli adeguamenti. Ora è il turno di Lugo anche se – ha sottolineato – gli aspetti strutturali non possono e non potranno sostituire mai la carenza di personale medico assumibile che da anni denuncio".

Gli interventi effettuati nel Pronto Soccorso di Lugo hanno richiesto un impegno economico pari a 2 milioni e 800.000 euro. Una spesa importante servita a ristrutturare oltre la metà della superficie già esistente, 500 metri quadrati su 990 e di ampliarne le dimensioni aggiungendo altri 400 metri quadrati. Negli spazi sono stati ricavati la nuova sala di attesa per barellati con prese per l’ossigeno e due nuovi ambulatori, la nuova Osservazione Breve Intensiva, OBI, portata da 4 a 12 postazioni riservati a pazienti che vengono trattenuti in osservazione per 36-48 ore, il nuovo ingresso e una nuova sala di attesa per pazienti senza difficoltà a deambulare ed una nuova "camera calda" per il transito dei mezzi di soccorso. I lavori che hanno portato all’inaugurazione del nuovo pronto soccorso sono iniziati nei primi mesi della pandemia, in aprile-maggio 2020 con l’installazione di una diagnostica radiologica di cui il reparto era privo. "Sempre nel 2020 – ha spiegato Claudia Gallegati, responsabile Progettazione e Manutenzione Impianti – abbiamo allestito delle strutture provvisorie esterne costituite da container vetrati per ospitare parte delle attese e le attività di pretriage e permetterci di procedere nel contempo con i lavori. La necessità di procedere con entrambe le attività, prestazioni sanitarie da un lato e ristrutturazione dall’altro, ci ha costretto a frazionare i lavori inizialmente divisi in due sole tranche".

L’ultimo intervento effettuato è stato quello di realizzazione della camera calda terminata il 20 dicembre dello scorso anno. Nei primi mesi del 2023 si è conclusa la fase di collaudo. "L’ampliamento della zona OBI ci ha permesso, nei primi 7 mesi del 2023, di ridurre i ricoveri passati dal 14,6% al 12,8% – ha sottolineato Elena Silvagni , responsabile Obi Pronto Soccorso –. L’obiettivo è di procedere in questa direzione". Al taglio del nastro, oltre al Direttore dell’ Ospedale di Lugo, Paolo Tarlazzi e al Direttore Pronto Soccorso di Lugo, Ivana Valenti erano presenti il sindaco di Lugo, Davide Ranalli ed il primo cittadino di Cotignola, Luca Piovaccari.

Monia Savioli