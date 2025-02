Il Propeller organizza per il 6 marzo un incontro sul rigassificatore

Il Propeller Club ha organizzato per il 6 marzo, alle 19, presso il Grand Hotel Mattei, un incontro sul rigassificatore. Relatori saranno Gabriele Lanza, Direttore International and Energy Transition Projects di Snam,  Carlo Mangia, direttore Operativo Snam FSRU Italia e Roberto Bunicci, capo pilota del Corpo Piloti di Ravenna. La nave rigassificatrice è la Bw Singapore, acquistata da Snam nel luglio 2022, e in arrivo nella nostra costa. Costruita nel 2015, sarà in grado di stoccare 170mila metri cubi di gas liquefatto, rigassificarlo – per una capacità di 5 miliardi di metri cubi l’anno – e trasferirlo in una nuova condotta collegata al punto di connessione con la Rete Nazionale Gasdotti posto a circa 42 km dal punto di ormeggio.