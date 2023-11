Il pub Zero4 riapre domani: "La lunga chiusura era prevista"

Riaprirà domani il pub Zero4, in via Oriani 40, a lungo chiuso al pubblico, uno stop di vari mesi che aveva fatto discutere.

"Non c’è stato nessun problema, siamo rimasti chiusi nel periodo estivo. I miei clienti sapevano già che avremmo riaperto in questi giorni", racconta il titolare Andrea Cristofori. Il Carlino nei giorni scorsi ha riportato le lamentele dei residenti per la presenza dei dehors inutilizzati in strada. "Ripeto che non c’è niente di strano o anomalo – continua Cristofori– , era tutto programmato. Riapriremo con una nuova formula: serviremo da bere e non più da mangiare".

L’attività, che si trova in centro storico, resterà chiusa nelle giornate di domenica e lunedì; nel resto della settimana aprirà alle 18 (quest’ultimo è l’orario in cui verrà ‘inaugurato’ mercoledì). Cristofori, 32 anni, ravennate, annuncia già che in dicembre "festeggeremo cinque anni di attività. Sono ravennate, sono sempre stato a Ravenna e sono contento di come stanno andando le cose".

Appuntamento dunque, con la nuova versione di Zero4, domani pomeriggio alle 18

in via Oriani.