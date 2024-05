Il pugile Damiani stasera al bistrot Rossini per parlare della boxe

L’ex-campione del mondo di boxe e argento olimpico Francesco Damiani sarà l’ospite dell’appuntamento speciale organizzato dal Panathlon oggi al bistrot Rossini, a partire dalle 20.15. Una serata per parlare di boxe a tutto tondo, di quella professionistica – Damiani fu campione del mondo Wbo (unico italiano ad essere arrivato all’olimpo oltre a Primo Carnera), titolo che poche ore fa il talento ucraino Usyk ha riunito alle altre tre corone mondiali riconosciute, unificando così il titolo mondiale dopo 25 anni – ma anche di quella olimpica, che vide il bagnacavallese aggiudicarsi l’argento ai Giochi di Los Angeles 1984, in una finale dal verdetto ancora oggi contestatissimo, che Damiani poté però ‘vendicare’ come allenatore di una nazionale che contò molti medagliati, fra cui i più noti sono certamente l’oro Roberto Cammarelle e il doppio argento Clemente Russo. All’incontro, dal titolo ‘Pugilato oggi’, prenderà parte anche Daniele Laghi, presidente del Club Atletico Faenza Boxe, campione italiano dei massimi 1982-1983.

Filippo Donati