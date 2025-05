Il punto croce è solo rosso

La delegazione di Ravenna dell’Associazione italiana punto croce, esporrà i propri manufatti monocromatici ricamati a punto croce, di solo colore rosso, per questo il nome ‘Rouge’ nello spazio espositivo PR2 in via Massimo D’Azeglio 2 a Ravenna. La mostra, con ingresso gratuito, aprirà sabato 31 maggio alle 11 e sarà visitabile fino a domenica 8 giugno alle 19.

La mostra è la continuazione del progetto svolto a Casa Guerrini nel 2023 dal centro sociale Auser di Sant’Alberto intitolato ‘Creazioni al femminile: tra antico e moderno’.

Il gruppo delle ricamatrici ravennati si ritrova il martedì sera, dalle 20.30 alle 23, nella parrocchia di San Rocco a Ravenna, da ottobre a maggio.