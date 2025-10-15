Il punto prelievi andrà alla Casa di Comunità

Al posto del padiglione A del centro fieristico si sta erigendo, giorno dopo giorno, la struttura che ospiterà la nuova casa di comunità in via Risorgimento a Faenza.

Circa 800 metri quadri di stabile su due piani che entro la seconda metà del 2026 solo al pian terreno ospiteranno tre ambulatori per la medicina generale, il punto unico di accesso, gli spazi per l’infermieristica, la parte amministrativa e il punto prelievi che dalla Filanda sarà trasferito proprio nel nuovo stabile.

Un cantiere da oltre 2 milioni di euro finanziato dal Pnrr che sta procedendo "secondo cronoprogramma - afferma Donatina Cilla, direttrice del distretto sanitario faentino -. Di recente ci siamo incontrati con gli architetti della ditta per definire gli spazi interni, e come previsto dal Pnrr abbiamo individuato la dotazione informatica, tecnologica e gli arredi". Il primo stralcio, ovvero i primi 400 metri quadri al piano terra e il grezzo al primo piano, cioè quanto finanziato con le risorse europee "prevede il completamento per l’apertura della casa di comunità e quindi la fine dei lavori entro il primo trimestre del 2026, con successiva messa in opera dopo l’estate".

L’aggregazione funzionale di servizi nella nuova casa di comunità consentirà di organizzare in maniera differente le altre strutture sul territorio: "Alla Filanda - prosegue Cilla -, resterà la parte relativa alla pediatria di comunità, la medicina sportiva, il consultorio". In pratica "Tutto ciò che riguarda l’area materno-infantile". Nel polo di via Zaccagnini, non molto distante da via Risorgimento, si concentrerà invece il dipartimento di Salute mentale e il Sert. Per poi trasferire l’area di fragilità adulta nella nuova sede della casa di comunità.

"Siamo davvero contenti del fatto che i lavori stiano procedendo ed ora stiamo programmando gli incontri con i medici di medicina generale perchè oltre ad occupare gli spazi si prevede una modalità di lavoro completamente diversa. Approfondiremo cosa significa lavorare insieme, ed inoltre con la Cot (centrale operativa territoriale, nda), il punto unico di accesso, l’infermiere di comunità e di famiglia, per esempio". Una nuova modalità operativa che andrà poi ad integrarsi una volta che si procederà con il completamento del primo piano per il quale serviranno risorse aggiuntive da individuare. "Per noi comunque - conclude Cilla - è un piano fondamentale perchè nella sistemazione dei servizi avevamo previsto anche quella parte". Primo piano che, consentirà "nel momento in cui potremo renderlo operativo, di incrementare la parte dei medici di medicina generale per cui abbiamo previsto una decina di ambulatori, portando al pian terreno gli specialisti che poi si completeranno con la parte infermieristica e multidisciplinare". Per questo motivo: "abbiamo già previsto una risuddivisione degli spazi". Damiano Ventura