Il purgatorio delle donne di casa

Secondo la credenza cattolica il purgatorio è il luogo di purificazione o di pena temporanea in cui le anime di coloro che muoiono in uno stato di grazia sono preparate per il paradiso. Le donne di casa, alle prese con mariti, figli e con i lavori di casa, erano convinte di scontare il purgatorio in vita. E sospiravano sconsolate: "Me e’ purgatöri al faz a cva" (Io il purgatorio lo faccio qua), oppure "U n’ fnés mëj ste purgatöri" (Non finisce mai questo purgatorio). Un tempo i parroci recitavano "la predga de purgatöri", la predica del purgatorio, per raccogliere offerte che, a volte, scarseggiavano. E quando la parrocchia era a corto di denaro, si diceva: "La n’à gnânca e’ fónd de purgatöri" (Non ha neanche il fondo del purgatorio).