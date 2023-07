Il quaderno dei segni dei bottegai

 cvadéran di sègn" era un quaderno spesso unto e bisunto in cui i bottegai segnavano i conti in sospeso di chi poteva pagare ogni tanto, quando riscuoteva una paga data a periodi non fissi. Questi, a loro volta, segnavano i conti corrispondenti in un quadernino con la copertina nera. Si racconta che un bottegaio ammonisse un cliente, che non pagava da tempo, che lui non avrebbe più segnato, cioè non gli avrebbe più fatto credito. Il povero diavolo ribatté, forse equivocando o con voluta ironia: "Alôra tnivle in mént" (Allora tenetevelo in mente). Un altro, nelle stesse povere condizioni, aggiunse una precisazione che doveva attestare la sua buona fede al bottegaio: "Tnivle in tla mént che me a m’ fid" (Tenetevelo in mente che io mi fido).