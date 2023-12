Il Quartetto Böcklin a Lugo

Capitolo undici per il festival “Rossini Open”: questa sera alle 20.30 all’Oratorio di Sant’Onofrio in Largo Calderoni 3, a Lugo, si esibirà il Quartetto Böcklin, formato da Bianca Pianesi e Sofia Cesaretti (violino), Francesco Zecchi (viola) e Mariachiara Gaddi (violoncello), alias quattro componenti dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, impegnati in musiche di Haydn (Quartetto op. 33 n. 2 “L’uccello”) e Dvorak (Quartetto n. 12 “Americano” op. 96).

Il Quartetto Böcklin – che prende il nome dal grande pittore svizzero simbolista Arnold Böcklin, autore dell’inquietante quadro a olio “L’isola dei morti” – è una giovane formazione cameristica nata in seno all’Orchestra Giovanile Cherubini che si è esibita con successo in numerose occasioni e festival, segnalandosi immediatamente per coesione, suono limpido e scelte di repertorio non scontate.

Come è il caso del programma pensato espressamente per il Rossini Open, che apre con uno dei più noti e complessi quartetti di Franz Joseph Haydn, il Quartetto in do maggiore op. 33 n. 3

Hob. III: 39 “L’uccello” (prende il nome dai numerosi trilli del violino che evocano il canto dei volatili) e prosegue con il celeberrimo Quartetto per archi in fa maggiore op. 96 “Americano” di Antonin Dvorak: dodicesimo dei quindici quartetti per archi del compositore boemo. Prenotazioni: tel. 0545-299542 biglietteria@teatrorossini.it; vivaticket.com. Stasera la biglietteria apre alle 19.30.