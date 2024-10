Il quartetto. La Toscanini suona Schubert

Il festival “Rossini Open” fa tappa oggi alle 20.30 al

Teatro della Casa del Bambino di Voltana, in via Pastorella 29, dove si esibirà il Quartetto d’archi ’La Toscanini’ formato da Daniele Ruzza e Camilla Mazzanti (violini), Behrang Rassekhi (viola) e Pietro Nappi (violoncello), alias la formazione nata all’interno della Filarmonica Arturo Toscanini di Parma, impegnato nell’esecuzione del Quartetto n. 1 “Rispetti e Strambotti” di Malipiero e di un capolavoro assoluto qual è il Quartetto n. 14 in re minore D 810 “La Morte e la Fanciulla” di Franz Schubert.