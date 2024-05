Il quartiere cittadino allagato. A Fornace cantieri aperti e le ombre dell’acqua sui muri: "Superate tante difficoltà"

A Fornace Zarattini i segni lasciati dall’alluvione sono impercettibili, ma solo a uno sguardo superficiale. Difficile sovrapporre alle immagini di oggi quelle di un anno fa, quando tutto era allagato, le case nelle traverse di via Faentina erano irraggiungibili e i vigili del fuoco cercavano di recuperare con i gommoni le persone rimaste bloccate ai piani alti. Oggi a ricordare quei giorni drammatici rimangono le ombre lasciate dall’acqua sui muri, alte più di un metro e mezzo, e il rumore di alcuni cantieri, perché c’è ancora chi sta mettendo a posto la propria abitazione visto che le pareti erano talmente impregnate di umidità che prima sarebbe stato inutile intervenire. Le attività hanno ripreso a lavorare regolarmente, anche se il ricordo di quei giorni rimane e si trasforma in un velo sui volti delle persone appena se ne parla.

"Nei giorni scorsi, quando sono venute giù tutta quella pioggia e quella grandine, ho avuto paura, pensavo di averla superata, invece l’ansia è rimasta". Fabio Magnani è il titolare dell’Enoteca vineria Fornace, in via Faentina. L’attività l’anno scorso si è allagata ed è rimasta chiusa dal 18 maggio a metà giugno. Sul bancone c’è ancora una bottiglia di vino con la polvere e i resti del fango. "Non l’ho pulita, ho preferito tenerla così per ricordare" dice. Con l’abitazione è andata diversamente. Nella casa di via Zarattini in cui vive con la moglie, Elisabetta Girgenti, e i due figli di 10 e 13 anni, non è ancora rientrato. "È a piano terra – spiega – e ha subito danni ingenti, siamo dovuti scappare subito e da allora siamo in affitto. Abbiamo deciso di aspettare prima di fare i lavori perché i muri trasudano ancora acqua e subito dopo l’alluvione i prezzi delle ditte si erano alzati tantissimo". Da maggio scorso hanno cambiato tre case e a settembre traslocheranno nuovamente, sempre in affitto, prima di cominciare i lavori. "Sono ancora tante le persone fuori casa come noi", assicurano Magnani e Girgenti.

Pochi metri più avanti, nel forno Mezzo Chilo, le due dipendenti, Melissa e Roberta, sono al lavoro. "Il forno è stato chiuso per circa un mese – ricordano – e noi non abitiamo a Fornace, quindi per fortuna le nostre case non si sono allagate". In attesa davanti al bancone un uomo racconta di essere tornato a casa in tempi abbastanza brevi, ma solo perché abita ai piani alti di un edificio.

Anche Loriano Bartoli abita in via Zarattini ed è rimasto per due notti con la famiglia al primo piano della sua casa, prima che i vigili del fuoco venissero a recuperarli con un’imbarcazione. "Il piano terra si è allagato – ricorda – e ci siamo rifugiati di sopra, eravamo io, mia moglie e mia cognata. Siamo rimasti due notti senza luce, senza niente, poi sono venuti a prenderci e siamo stati per dieci giorni in un hotel a Punta Marina. Io però, appena l’acqua se n’è andata, venivo qui tutti i giorni per vedere se potevo fare qualcosa. In casa è arrivata fino a un metro e mezzo, in strada ha raggiunto il metro e sessanta. Per fortuna i muri e gli impianti hanno tenuto, così con l’estate siamo riusciti a rientrare".

Nella zona artigianale di Fornace l’attività è regolare, quasi tutte le aziende hanno ripreso a lavorare. "Ci siamo arrangiati, – sottolinea Gabriele Orioli, uno dei soci della Biesse Impianti – nel senso che abbiamo fatto tutto da soli. La nostra azienda non ha ricevuto un euro di aiuti, per fortuna avevamo un po’ di risorse e in quindici, venti giorni siamo riusciti a ripartire. E ci siamo riusciti grazie alla collaborazione e alla forza di volontà dei nostri ragazzi che non si sono risparmiati". Orioli ricorda che l’azienda non ha utilizzato neanche un’ora di cassa integrazione. "E non ci siamo fatti aiutare dalle forze della protezione civile – continua – né dai volontari, perché abbiamo pensato che gli abitanti del quartiere ne avessero più bisogno. Abbiamo usato il buonsenso e abbiamo cercato di dare un contributo in quel momento di grande difficoltà. Ma non sempre è servito. Dopo aver pulito l’azienda, avevamo prodotto montagne di rifiuti che abbiamo deciso di lasciare nei nostri piazzali. Non volevamo intasare le strade che già ne erano piene, e non volevamo creare ulteriori danni alla viabilità. Dopo quindici giorni abbiamo chiamato Hera per lo smaltimento e ci ha risposto che il periodo dell’emergenza era finito e quindi lo smaltimento era a spese nostre".

In quei giorni l’azienda ha collaborato con il Consorzio di bonifica dando la propria disponibilità. "Abbiamo continuato a essere reperibili – ricorda – e abbiamo fornito assistenza alla cittadinanza, questo mentre la nostra sede era sott’acqua". Spiega inoltre la difficoltà nell’ottenere i rimborsi, perché, ad esempio, molti dei macchinari persi a causa dell’alluvione, sono stati noleggiati e non ricomprati. "Alcune perdite – conclude – sono difficilmente dimostrabili. Ma abbiamo anche avuto la dimostrazione di aver creato un’azienda molto coesa, in cui le persone sono presenti e nessuno si è tirato indietro quando nell’emergenza è stato necessario lavorare uniti. A dire la verità, noi aziende ci siamo aiutate tutte a vicenda, e questa dimostrazione di solidarietà reciproca è stata davvero importante".

Annamaria Corrado