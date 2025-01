Il quartiere Darsena. Tra luci e ombre: "La riqualificazione non si deve fermare"

Un quartiere di luci e ombre. Questa l’impressione quando si attraversano le diverse zone della Darsena, a destra e a sinistra di via Trieste, la strada che porta al mare. Da un lato c’è la passeggiata lungo il Candiano, diventata punto di riferimento per molti ravennati, non solo i residenti del quartiere. Qui sono sorti locali e, soprattutto nella bella stagione, il lungocanale è diventato luogo di aggregazione per gente di tutte le età. Rimane l’incognita dei progetti ancora da realizzare, delle difficoltà di rendere appetibile la costosa riqualificazione di edifici privati, primo tra tutti il sigarone, di portare avanti in tempi brevi progetti pubblici. Intanto il recupero procede, lentamente, ma procede, anche se a macchia di leopardo.

Dall’altro lato di via Trieste c’è il quartiere storico, quello che si sviluppa attorno a via Tommaso Gulli, tra i più popolosi della città, multietnico, sempre in bilico, ma, come tutti i luoghi ‘di frontiera’, vitale e da sempre con una vocazione all’inclusività e alla solidarietà. I residenti chiedono maggiore sicurezza, in particolare in alcuni angoli che la sera, "rischiano di diventare pericolosi", ma anche maggiore attenzione al decoro, alla pulizia delle strade, alla raccolta dell’immondizia. I servizi qui ci sono tutti e, negli anni, ai negozi tradizionali, si sono uniti quelli di chi è arrivato da lontano, come il minimarket di Aman Ullah, pakistano, che qui vorrebbe affittare casa, "ma è difficile" dice, evidenziando un problema comune da anni all’intera città. C’è chi chiede un trasporto pubblico migliore, anche in direzione del mare, e chi maggiore cura della ‘cosa pubblica’. Intanto la riqualificazione della Darsena – l’ultima tappa, che ha riavvicinato il quartiere al resto della città, si è consumata con l’inaugurazione della passerella lungo il canale; perché i ravennati dimenticano spesso un fatto straordinario, di avere un canale che arriva praticamente in centro.