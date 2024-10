Il quindicesimo sbarco. Scesi i 47 migranti alla Fabbrica Vecchia . Solo 4 resteranno qui

Tutto liscio per il quindicesimo sbarco di profughi al porto di Ravenna. Le operazioni sono terminate intorno alle 13.10 di ieri, quando l’ultimo dei 47 migranti è sceso dalla nave Ocean Viking giunta al terminal della Fabbrica Vecchia a Marina di Ravenna, dove era attraccata alle 12.30 .Subito sono saliti a bordo i medici dell’Usmaf, il personale del 118 e della Croce rossa italiana per le prime visite e personale della questura per gli adempimenti di rito. I 47 migranti sono scesi dalla nave a gruppi, per poi essere accompagnati con un pullman della Croce rossa italiana al Circolo dei Canottieri alla Standiana di Ravenna, per le ulteriori visite mediche da parte del personale dell’Ausl Romagna (dove finora non sono emersi casi sanitari critici) e per l’effettuazione di tutti gli adempimenti di polizia e dei servizi sociali del Comune che attualmente si stanno svolgendo senza intoppi.

Appena ultimate le visite e le procedure identificative è stato dato il via ai trasferimenti. I 47 migranti rimarranno tutti in Emilia Romagna così divisi: 10 a Bologna (di cui 7 minori non accompagnati); a Ferrara 4; Forlì-Cesena 4; Modena 7; Parma 5; Piacenza 3; Reggio Emilia 6; Rimini 4; Ravenna 4. "Sta procedendo tutto secondo le previsioni - dice il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, che ha come sempre coordinato l’intervento -. Nessun intoppo nelle operazioni di sbarco che si sono concluse anche prima dei tempi preventivati. Al Circolo dei Canottieri le visite e gli adempimenti di polizia sono andate avanti senza particolari criticità". Dei 47 migranti recuperati 41 sono uomini e 6 donne. Sono originari di Egitto (18), Pakistan (3), Siria (13) e Bangladesh (13).