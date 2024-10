Il quiz-show a teatro di Gnocchi: "Domande sulla storia di Faenza"

Arriva l’11 e 18 dicembre ’TuttoFaenza. Il test che verifica la tua faentinità’, il nuovo spettacolo di Gene Gnocci al Teatro Masini di Faenza: una produzione di Nando Eventi arte cultura intrattenimento. "Sarà uno spettacolo di intrattenimento dedicato a Faenza – dice Maria Federica Baroncini, la titolare di Nando Eventi – parlerà di tutto: arte, cultura, sport, personaggi storici, abitudini, riti, tradizioni e folklore, in una panoramica su Faenza a 360 gradi tra passato presente e futuro della città; non è dedicato solo a chi è nato cresciuto a Faenza, è una visione inclusiva che coinvolge tutti: dal faentino DOC a chi è passato da Faenza per un solo aperitivo o è qui per lavoro a tempo indeterminato".

Lo spettacolo sarà quindi una full-immersion tutta da ridere, in vizi, virtù e dettagli piccanti su Faenza, da scoprire in una trentina di domande con risposte a scelta multipla. "È uno spettacolo comico, divertente – spiega Gnocchi – abbiamo creato tantissime domande, che variano dal segreto della longevità della faentina di 104 anni, alla 100km del Passatore, per poi passare ai 13 euro e 13 centesimi di risarcimento per l’alluvione al posto di 30.000: a partire anche da notizie tristi, vogliamo cercare di ironizzare e alleviare la sfiga che ci attanaglia da un anno e mezzo; oltre alle domande, ci saranno anche delle prove come ad esempio indovinare tra cinque salami qual è la mora romagnola".

Saranno scelti dal pubblico due concorrenti che, per le domande più difficili, potranno chiedere anche l’aiuto del pubblico oppure da casa, tramite una telefonata; sarà quindi uno spettacolo a teatro insolito: al posto della richiesta di spegnimento dei cellulari si chiederà di tenerli accesi. "Vogliamo dare un’ora e mezza di buon umore alla gente – aggiunge Gnocchi – e portare ai faentini un po’ di svago. Far ridere non è semplicissimo, c’è un grande lavoro dietro, a maggior ragione quando si vuole creare comicità a partire dalla cultura: ci saranno ad esempio delle domande su Palazzo Milzatti o sulla Card Musei".

Lo spettacolo inizierà alle 21. I biglietti, con posti numerati, sono acquistabili al costo di 20 euro online su www.vivaticket.com oppure il giorno stesso dello spettacolo, a partire dalle 20 al botteghino del teatro.

Caterina Penazzi