Il racconto dei vicini: "Volevamo salvarle ma il fuoco era già alto. Famiglia sfortunata"

"Non appena mi sono accorto delle fiamme, mi sono precipitato assieme ad un’altra persona verso la casa che stava andando a fuoco". È il drammatico racconto dei vicini, svegliati dal fuoco che lunedì sera, a Masiera di Bagnacavallo, ha visto madre e figlia morte nell’incendio della loro abitazione. "Abbiamo subito verificato se il contatore del gas fosse chiuso. La porta era aperta ed ho tentato di entrare per cercare di mettere eventualmente in salvo qualcuno, ma le fiamme erano troppo alte e l’aria irrespirabile per il fumo. A quel punto, utilizzando una ’gomma’ di un vicino, ho provato a sparare acqua, ma le proporzioni del rogo erano troppo grandi".

E sulle vittime, madre e figlia: "Conoscevo le due donne, erano persone per bene. Una famiglia sfortunata, visto che circa sette anni fa un figlio della 95enne era deceduto a causa di una malattia, mentre anni prima era morto un altro suo figlio".

Tra i primi a precipitarsi verso la villa è stato un altro vicino: "Abito praticamente di fronte. Mia moglie era fuori che stendeva i panni ed ha cominciato a sentire dei forti colpi, come se sbattessero delle finestre. Sono uscito ad ho udito un forte crepitio. Ho allertato i Vigili del Fuoco, ma intanto ho visto che le fiamme erano già alte ed avevano aggredito parte di una stanza. Essendo impossibilitato ad entrare sono ritornato di corsa a casa ed ho preso un estintore, per poi ritornare e ‘spararne’ tutto il contenuto attraverso una finestra aperta. Immaginavo che all’interno ci fossero madre e figlia perché la loro auto era davanti a casa".

Lu.Sca.