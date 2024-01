Il racconto poetico ‘Il granchio e l’onda’

Alle 18, presso l’ex chiesa di Santa Maria della Misericordia a Castel Bolognese, andrà in scena ‘Il granchio e l’onda’. Si tratta di un racconto poetico per due attori e percussioni, una nuova produzione de La Corelli in prima esecuzione assoluta

firmata da Silvia Rossetti. Si tratta di una storia ambientata sul mare. Un granchio, simbolo di paura e scoperta, s’imbatte nell’amore per un’onda che lo porterà a intraprendere un viaggio emozionale e a confrontarsi con le sue paure più profonde. Il racconto, che ricorda nei toni e nelle atmosfere le favole classiche, è rivolto a un pubblico di ogni età.

Musiche originali di Danilo Comitini, percussioni Gianmaria Tombari, attori Rendy Anoh e Marco Montanari

Serata in collaborazione con cantina Bertoni.

Ingresso gratuito.