Il raduno epocale La pallavolo si ritrova

Il ‘Comitato’ è composto da loro tre: gli agenti speciali Poldo e Rusty (Gianguglielmo Ragni e Stefano Rusticali) con le loro fornitissime rubriche telefoniche e Stefano Margutti alla regia informatica. Hanno serenamente passato i 50 anni e la pratica "attiva". Ma non smettono di pensare al tempo di bagher e schiacciate come il parco giochi della loro vita, il più formativo per i loro caratteri, il più ricco di esperienze e contatti umani preziosi e indimenticabili.

Sorse la voglia di rimettere assieme, per una sera, tutto quel patrimonio umano aggregato dalla pallavolo di Ravenna in tanti decenni. Accadde nel 2004, al mare. Vennero in tanti. Ricordi a non finire, foto di gruppo e una promessa: non perdersi più di vista.

Quella sera nacque anche l’idea della nuova società ’Angelo Costa’ che, dopo le fusioni con Robur e Porto, costituisce il soggetto tuttora attivo in città. Quando la rifate? Chiesero subito in molti. E allora l’evento si ripropose a scadenza ’olimpica’, ovvero ogni quattro anni, ogni volta con grande successo e partecipazione e ogni volta con la tenace ricerca da parte dei due agenti speciali dei personaggi più riservati e restii a farsi coinvolgere. Perché non deve mancare nessuno. Nemmeno, il ricordo di chi, dolorosamente, non c’è più.

Saltato l’appuntamento nel nefasto 2020, a causa dell’emergenza Coronavirus, rieccoci con il ‘Raduno epocale’. Trecentocinquantuno è il numero dei prenotati ufficiali attraverso la piattaforma ospitata dal sito bagherpersempre.it (dal nome dell’associazione che agisce a sostegno di giovani pallavolisti in difficoltà economiche).

Un numero reso più alto dall’apertura alle donne, più restie a farsi coinvolgere, ma che, opportunamente corteggiate, stavolta saranno della serata. Campioni (previsti grossi nomi) e ‘cani’; di città, di campagna e di paese; palleggiatori dal tocco sopraffino, schiacciatori tecnici o martellatori dallo zoccolo caprino; senatori che maltrattavano pallonacci ingrigiti dall’uso su orridi linoleum e novizi che accarezzano sfere colorate e si sdocciano in spogliatoi profumati.

Alle 20 precise (molto precise!) di domani sera appuntamento al Bagno Marinamore di Marina di Ravenna, tutti con la maglietta ufficiale, pronti per la foto ’epocale’. Un ’cheese’ e un grazie volley per tutto quello che ci hai dato.

Marco Ortolani